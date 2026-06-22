Finissage mit Brigitte Baldauf im Konzert- und Bühnenhaus

Mit einer Finissage im Konzert- und Bühnenhaus geht die Ausstellung „Kunst natürlich! – Brigitte Baldauf. Malerei“ am Sonntag, 21. Juni, zu Ende. Die Krefelder Künstlerin ist dann von 11 bis 15 Uhr persönlich vor Ort und steht den Besucherinnen und Besuchern für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Zeitgenössische Malerei in Kevelaer

Die Schau ist die dritte Ausgabe der Reihe „Kunst natürlich!“, die der BBK Niederrhein gemeinsam mit Kevelaer Marketing veranstaltet. Gezeigt werden im Konzert- und Bühnenhaus großformatige Ölbilder von Brigitte Baldauf, die sich mit Natur, Wahrnehmung und Zeit auseinandersetzen.

In die Ausstellung hatte Bürgermeister Dr. Dominik Pichler bereits zur Eröffnung eingeführt und sich über den Gastauftritt der Künstlerin in Kevelaer gefreut. Auch Paul Wans, Vorsitzender des BBK Niederrhein, hatte die Arbeiten der Krefelderin als Bilder beschrieben, die mit Lichtreflexen, Spiegelungen, Unschärfen und ungewöhnlichen Motiven Fragen nach dem Davor und Danach aufwerfen.

Letzte Öffnungstage

Bis zur Finissage ist die Ausstellung noch montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Wer sich vor dem Besuch noch einen Eindruck verschaffen möchte, kann sich außerdem das Kurzvideo zur Ausstellung ansehen, das auf den Instagram-Kanälen von Kevelaer Marketing und des BBK Niederrhein veröffentlicht wurde.

Bedeutung für Kevelaer

Mit der Schau wird das Konzert- und Bühnenhaus erneut als Kulturort in der Innenstadt sichtbar. Gerade für Kevelaer und die Ortschaften der Wallfahrtsstadt ist das ein Angebot, das Kunst, Begegnung und niederschwelligen Zugang zusammenbringt.