Kevelaererinnen und Kevelaerer kennen Ruth Plege und Annette Giefer vielleicht bereits durch ihre Veranstaltungsreihe „WortKlangStille“. Nun bieten die beiden Frauen einen 10-Wochen-Kurs unter dem Motto „find your FLOW“ an.

Der Kurs richtet sich an Menschen, die sich mehr Freude, Energie, Leichtigkeit, Gesundheit und Gelassenheit wünschen. Im Mittelpunkt des Kurses stehen „Mindfulness“ und „Breath- und Bodywork“.

Durch die besondere Kombination aus Übungen zur achtsamen Wahrnehmung sowie Atem- und Körperübungen findet man in seine ganzheitliche Kraft, die wiederum auf die Mitmenschen ausstrahlt. Plege und Giefer freuen sich darauf Interessierte auf ihren Weg zu begleiten.

Der Kurs startet am Dienstag, 6. Mai 2025, um 19.30 Uhr im Meditationsraum im Mehrgenerationenhaus Klostergarten Kevelaer, Klostergarten 1 in Kevelaer. Der Kurs findet bis zum 8. Juli 2025 immer dienstags von 19.30 bis 20.45 Uhr statt. Bei gutem Wetter finden einzelne Kurseinheiten in der schönen Natur rund um das Mehrgenerationenhaus statt.

Die Gebühren liegen bei 150 Euro. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Bitte bequeme Kleidung tragen und bei Bedarf etwas zum Schreiben und Trinken sowie eine Decke, Sportmatte, warme Socken und/oder eigenes Meditationskissen mitbringen. Stühle und Meditationsbänke sind ausreichend vor Ort vorhanden.

Weitere Informationen unter: https://www.impulse-der-achtsamkeit.de/.