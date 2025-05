Die Löscheinheit Twisteden lud ins neue Gerätehaus ein Feurige Feier in Twisteden

/ von Lisa Schweren

Für die kleinen Gäste gab es Löschspiele. Foto: LS

Bereits 2008 wurde die Stadt darüber informiert, dass das Feuerwehrgerätehaus in Twisteden eine Modernisierung braucht. In diesem Jahr war dann endlich die Einweihung des neuen Gerätehauses, nur ein paar hundert Meter vom alten entfernt, gefeiert worden.

Doch die Einweihung nur mit geladenen Gästen war der Löscheinheit Twisteden nicht genug. Sie wollte etwas zurückgeben an ihr Dorf und lud so am vergangenen Samstag zum „Tag der offenen Tore“ ein. Mit Führungen durchs Haus und Schauübungen sollten alle den Alltag der Löscheinheit erleben können. Rund um das Programm luden auch Spielstationen, eine Hüpfburg sowie eine Tombola zum Verweilen ein.

Für den leeren Magen gab es ein reichhaltiges Kuchenbuffet und einen Pommes- und Grillstand. Auch die Durstigen wurden an den Getränkeständen gut versorgt. So hielt man es auch gut bis abends aus, als es um 20 Uhr hieß: Party mit DJ Maddi.

Doch angefangen hat der Tag am Gerätehaus mit einer Eröffnung. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Löscheinheitsleiter Matthias Kaenders blickten in ihren Reden auf den langen Weg zum Gerätehaus zurück. „Ich bin froh, dass der Rat das Geld locker gemacht hat“, freut sich der Bürgermeister über das Endergebnis. „Ich hoffe, dass die Löscheinheit zufrieden ist.“…