Festwochenende zum großen Jubiläum

Seit mehr als einem Jahr bereitet sich die Union Kervenheim auf ihren 100. Geburtstag vor. Ein vom Vorsitzenden Rainer Kürvers ins Leben gerufener Arbeitskreis ist seitdem intensiv mit den Planungen beschäftigt. In mehreren Sitzungen wurde ein interessantes Programm unter Einbeziehung der Abteilungen erstellt.

Spurensuche in der Vereinsgeschichte

Gleichzeitig startete der Ehrenvorsitzende Kalle Brouwers mit dem ehemaligen zweiten Vorsitzenden Friedhelm van Gemmeren die Spurensuche, um in einer Festschrift die Vereinsgeschichte darzustellen. Mit der kompetenten Hilfe von Hans-Peter „Pille“ Schaap, der als Heimatforscher und mit seinen PC-Fertigkeiten wertvolle Unterstützung lieferte, und dem reichen Erinnerungsarchiv vom Ehrenmitglied Hannes „Pollmann“ Tervooren, dem ältesten Mitglied, das Auskunft geben kann, entstand ein sehr interessanter Band zum Geburtstag.

Alle Mitglieder des Vereins werden ein Exemplar der Festschrift kostenlos erhalten. Für weitere Interessierte besteht die Möglichkeit, diese Festschrift für fünf Euro am Festwochenende auf dem Sportplatz oder in der Bäckerei Kürvers zu erwerben. Ein eigens entworfener Jubiläumsschal ist dann ebenfalls käuflich zu erwerben.

Das Jubiläumswochenende wird am Freitag, 5. Juli 2019, gegen 17.30 Uhr vom Bürgermeister der Stadt Kevelaer, Dr. Dominik Pichler, eröffnet. An diesem Abend findet ein Altherren-Turnier mit der wiederbelebten Altherren-Mannschaft der Union statt. Bei Speis und Trank sowie Musik feiert die Festgemeinde im Anschluss.

Der Samstag, 6. Juli 2019, steht zunächst im Zeichen des Nachwuchses. Um 11 Uhr startet der Bambini-Treff, im Anschluss sind die F-Junioren ab 14 Uhr aktiv. Ab circa 16 Uhr lädt die erste Herren-Mannschaft zum Turnier ein. Zum Abschluss des Samstages gibt es die Blau-Weiße Nacht mit Begleitung durch die Event-Disco MenTario. Hier sind alle Unionisten und Feierlustigen herzlich willkommen.

Sportfrühschoppen

Hoffentlich gut erholt trifft sich die Festgemeinde am Sonntag um 11 Uhr zum Sportfrühschoppen. Hier werden zahlreiche Vertreter der Verbände, der Geselligen Vereine Kervenheim, befreundeter Vereine und aus der Politik erwartet. Aktive und Ehemalige sind aufgerufen, Erinnerungen auszutauschen, die „guten alten Zeiten“ aufleben zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Interessante Grußworte werden weiteren Gesprächsstoff bieten. Natürlich gibt es auch am Sonntag alles gegen Hunger und Durst. Der Sport darf am an diesem Tag ebenfalls nicht zu kurz kommen. Die Football-Abteilung der Union, die „Kings“, gestalten ein interessantes Rahmenprogramm mit ihrer Senior-, Junior- und Damenmannschaft.

Jahreshauptversammlung 2019

Die Jahreshauptversammlung des SV Union Kervenheim findet im Jubiläumsjahr am Mittwoch, 17. Juli 2019, im Vereinslokal Brouwers an der Winnekendonker Straße statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Neben dem Vortrag des vom Geschäftsführer Dirk Lüdemann erstellten Protokolls der JHV 2018 und dem Kassenbericht des Kassierers Klaus Weirauch finden Neuwahlen und Beratungen zur Beitragsstruktur statt.

Ein erster Rückblick auf das Festwochenende ist ebenfalls zu erwarten. Anträge können noch bis acht Tage vor der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden Rainer Kürvers eingereicht werden. Die genaue Einladung mit Tagesordnung wird satzungsgemäß rechtzeitig in den Aushängen am Vereinslokal und am Sportplatz bekannt gegeben. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Versammlung öffentlich für alle Interessierten abgehalten wird.