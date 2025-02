Festveranstaltung zu 50 Jahre Kreis Kleve

Der Kreis Kleve wird 50 Jahre alt. Die kommunale Neugliederung führte 1975 zu einem großen Kreisgebiet mit insgesamt 16 Städten und Gemeinden.

„Deshalb feiern wir das Kreisjubiläum mit gleich drei identischen Festveranstaltungen in Rees, in Geldern und in Kleve“, so Landrat Christoph Gerwers.

Die erste der drei Abendveranstaltungen findet am 21. März in Rees statt. „Wir wollen dieses Jubiläum im Jahr 2025 den Bürgerinnen und Bürgern nahebringen. Deshalb gibt es bei allen drei Veranstaltungen ein Kontingent an Eintrittskarten, das wir an Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreisgebiet verlosen. So wird das Publikum einen Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren.“

Für die Jubiläumsveranstaltung am Freitag, 21. März 2025, im Reeser Bürgerhaus stehen dafür 40-mal zwei Eintrittskarten zur Verfügung.

Auf der Homepage des Kreises Kleve (www.kreis-kleve.de) geht’s über den Button „50 Jahre Kreis Kleve“ zur Verlosungsaktion.

Landrat Gerwers: „Die Teilnahme ist mit dem hinterlegten Vordruck denkbar einfach. Es gibt nur zwei Bedingungen: Teilnehmen können Bürgerinnen und Bürger, die im Kreis Kleve wohnen und die mindestens 18 Jahre alt sind.“

Die Verlosungsaktion läuft bis zum 3. März 2025, anschließend werden die 40 mal zwei Eintrittskarten ausgelost. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden umgehend benachrichtigt. Die Kartenkontingente für Geldern (9. Mai) und Kleve (21. November) werden im Jahresverlauf verlost.

Weitere Jubiläumsaktionen

Online gibt’s zum Kreis-Jubiläum eine eigene Jahresserie: „50 Hingucker für 50 Jahre“.

Woche für Woche wird dabei ein „Highlight“ oder ein „Geheimtipp“ im Kreisgebiet vorgestellt. Woche für Woche kommt so im Laufe des Jahres ein neuer Hingucker hinzu.

Die Fotogalerie gibt’s auf den Social-Media-Kanälen des Kreises Kleve und auf der Internetseite zum Jubiläum.

Wie sah es im Kreis Kleve vor 50 Jahren aus? Und wie sieht dasselbe Motiv heute aus? Hierzu hat Kreisarchivarin Dr. Beate Sturm gemeinsam mit ihren Fachkolleginnen und –kollegen aus den Kommunen zahlreiche historische Fotos zusammengetragen. Anschließend wurden von den ausgewählten Motiven aktuelle Fotos aufgenommen. Diese digitale Ausstellung „Zeitsprünge“ wird derzeit fertiggestellt.

Sie wird im Rahmen der drei Festveranstaltungen und ab Ende März auch online gezeigt.