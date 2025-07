Fred Eickhoff trägt die Kette für die Achterhoeker Karnevalsgesellschaft Festkettenträger Winnekendonk

/ von Lisa Schweren

Fred Eickhoff (links) und Adjutant Dirk Schuschmel. Foto: privat

Am kommenden Freitag fällt der Startschuss zur diesjährigen Kirmes in Winnekendonk. An der Spitze steht in diesem Jahr die Achterhoeker Karnevalsgesellschaft (AKG) mit ihrem Festkettenträger Fred Eickhoff.

So richtig damit gerechnet, Festkettenträger zu werden, hatte Eickhoff nicht. Für ihn war es eher eine Überraschung, als der Vorstand auf ihn zukam und fragte: „Könntest du dir das vorstellen?“ Dabei war es wohl für die anderen Mitglieder des Vereins klar, dass Eickhoff der Richtige ist.

Er ist nicht nur Mitbegründer des Vereins, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, sondern war auch 14 Jahre Sitzungspräsident bei den Kappensitzungen.

Alles begann, so verrät Eickhoff, mit einer Spielgruppe im Achterhoek. Die Mütter hatten die Idee, einfach mal beim Karnevalszug in Winnekendonk mitzuziehen. Gesagt, getan. Bald wurde dann auch der erste Wagen gebaut und man zog nun auch in Kapellen mit. So ein Wagen musste aber auch finanziert und abgesichert werden, und so kam es dann 2005 zur offiziellen Vereinsgründung. Viele Jahre übernahm Eickhoff dort auch die Rolle des zweiten Vorsitzenden.

Zur Refinanzierung wurde jahrelang die Kappensitzung genutzt. Zuerst fand sie im Gänsestall statt, dan…