Fest der Kreativität, der Gemeinschaft und des Lichts

Am 21. und 22. März 2025 darf man sich erneut auf beeindruckende Lichtinstallationen und eine unvergessliche Atmosphäre in und um Kevelaers Innenstadt freuen. Bummeln in der Innenstadt, Live-Musik und eine eindrucksvolle 3D-Videoprojektion in der St. Antonius-Kirche sorgen an diesen Tagen für unvergessliche Erlebnisse in der Wallfahrtsstadt. Für das gastronomische Angebot ist durch lokale Vereine gesorgt, die somit erneut die Chance erhalten, die Vereinskasse mit dem Verkauf von Speisen und Getränken aufzubessern. Ein zentrales Highlight wird die eigens erstellte 3D-Videoprojektion zum Thema „4 Jahreszeiten“ sein. Diese beeindruckende audiovisuelle Inszenierung wird die Besucher durch die verschiedenen Facetten der Jahreszeiten führen und dabei Emotionen wecken. Das 3D-Mapping wird wieder in der St. Antonius-Kirche zu finden sein und das Gesamtbild der Veranstaltung auf eindrucksvolle Weise abrunden. „Kevelaer im Licht wird auch im kommenden Jahr lokale Geschäfte, Gastronomen, Künstler sowie Vereine zusammenbringen, um unvergessliche Erlebnisse für Kevelaerer und Besucher zu schaffen“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Zur musikalischen Untermalung wird ein abwechslungsreiches Programm aus Live-Musik angeboten, das die Atmosphäre der Veranstaltung bereichert. Lokale Künstler sorgen an beiden Veranstaltungstagen für eine festliche Stimmung, die Gäste zum Verweilen und Genießen einlädt.

Unternehmen und Sponsoren haben die Möglichkeit, die Veranstaltung aktiv mitzugestalten und sich in ein einzigartiges Event einzubringen. Durch individuelle Sponsoring-Pakete kann die Präsenz und Sichtbarkeit der Sponsoren während der Veranstaltung erhöht werden. Eine Zusammenarbeit bietet die Chance, die eigene Marke in einem kreativen und inspirierenden Umfeld zu präsentieren und gleichzeitig die lokale Kultur zu unterstützen. Interessierte Sponsoren dürfen sich gerne per E-Mail unter kultur@kevelaer.de beim Kevelaer Marketing melden.

Interessierte Vereine können ihre Chance nutzen und sich für einen der verfügbaren Standplätze auf der Veranstaltung beim Kevelaer Marketing per E-Mail unter kultur@kevelaer.de bewerben. Hierzu wird gebeten, das konkrete Angebot an Speisen und Getränken in der Bewerbung anzugeben. Außerdem sind bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Aus Umweltschutzgründen ist von den Vereinen zum Verzehr und zur Mitnahme der angebotenen Lebensmittel und Getränke ausschließlich biologisch abbaubares Einweggeschirr zu verwenden. Der Bewerbungsschluss ist am Freitag, 29. November 2024. Für weitere Rückfragen zur Veranstaltung steht Alina Peters gerne telefonisch unter 02832 122-166 oder per E-Mail alina.peters@kevelaer.de zur Verfügung.