In der Zeit zwischen Dienstag, 16.20 Uhr, und Mittwoch, 20. Juni 2018, 6.50 Uhr, brachen unbekannte Täter auf zwei nebeneinander liegenden Baustellen am Hoogemittagsweg die jeweiligen Baucontainer auf. In beiden Fällen entfernten die Täter das Vorhängeschloss. Aus einem Baucontainer stahlen die Täter eine Funkfernbedienung für einen Baukran und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.