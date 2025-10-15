Ferienworkshops im Niederrheinischen Museum

Am 17. Oktober 2025 können Kinder ab sechs Jahren mit leuchtenden Acrylfarben ihre Leinwände in der Museumsschule bemalen.

Neben diesen klassischen Farben und dem konventionellen Pinsel werden aber auch ganz andere Werkzeuge und Materialien angeboten, um die Leinwandgestaltung zu einem besonders außergewöhnlichen Erlebnis zu machen.

Der Workshop im Niederrheinischen Museum Kevelaer beginnt um 11 Uhr am Freitagvormittag und dauert zwei Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person inklusive Leinwand und Material.

Anmeldungen nimmt das Museumsteam gerne entgegen unter 0 28 32.95 41 20 oder per E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.