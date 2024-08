Ferienworkshops im Museum

Auch in der letzten Ferienwoche finden im Niederrheinischen Museum in Kevelaer noch einmal Sommerworkshops für Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler und Jugendliche statt.

Am Donnerstag, 15. August 2024, von 10 bis 11 Uhr, entstehen im Mini-Workshop außergewöhnliche Bilder aus fröhlichen Farben. In Begleitung von Mama, Papa, Oma, Opa oder anderen erwachsenen Lieblingsmenschen können die Kindergartenkinder in dem einstündigen Kreativangebot ohne Anmeldung für 4 Euro pro Kind nach Herzenslust mit den buntesten Materialien ausgelassen experimentieren.

Am Freitag, 16. August 2024, von 14 bis 16 Uhr, können ebenso Jugendliche und Kinder einfach ohne Anmeldung vorbeikommen und im Wilden Zeichenatelier in der Museumsschule ganz frei zeichnen und malen. Eine große Palette an Material lädt dabei zum ausgelassenen Ausprobieren neuer Kunststile und besonderer Zeichentechniken ein. Mitmachen kostet hier 7,50 Euro pro Person.