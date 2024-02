Ferienspaß 2024

Auch in diesem Sommer bietet die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jugendzentrum Kompass und in der Mensa in den ersten beiden Ferienwochen wieder den „Ferienspaß“ für Grundschulkinder aus Kevelaer und den Ortschaften an.

In der Zeit vom 08. Juli 2024 bis 12. Juli 2024 richtet sich das Angebot täglich von 9 bis 16 Uhr an Kinder aus dem 1. und 2. Schuljahr und in der Woche vom 15. Juli 2024 bis 19. Juli 2024 an Kinder aus dem 3. und 4. Schuljahr.

Der Elternbeitrag liegt bei 30 Euro, Geschwisterkinder zahlen jeweils die Hälfte. Das Angebot richtet sich nur an Kinder, die nicht im Offenen Ganztag in den Grundschulen angemeldet sind, da es für sie dort ein eigenes Ferienprogramm gibt.

Vielseitige Programmpunkte wie zum Beispiel Spielcasino, Schatzsuche, Stadtspiel, Wellnesstag, Chaosspiel, Wasser-Olympiade, Ausflug zum Irrland oder verschiedene Arbeitsgemeinschaften (Sport, Backen, Film, Basteln, Tanz) werden wieder von einem erfahrenen Team vorbereitet und versprechen eine abwechslungsreiche Ferienzeit.

Anmeldungen sind in der Zeit vom 04. März 2024 bis zum 22. März 2024 möglich, bitte per E-Mail an kompass@schulen-kevelaer.de mit Angabe von Namen, Anschrift, Schule, Klasse und Geburtsdatum des Kindes.

Bei mehr als 60 Kindern pro Gruppe entscheidet das Alter der Kinder und nicht die Reihenfolge der Anmeldungen.

Die Zusage, weitere Informationen und das Anmeldeformular erhalten die Teilnehmenden per E-Mail.

Sollten Eltern per E-Mail nicht erreichbar sein oder Fragen haben, melden sie sich bitte unter Tel. 02832 951 710 (Mittagstreff/Kompass) von montags bis freitags zwischen 10 – 17 Uhr bei Frau van Rickeln oder Herrn van Elten.