Ferienkino mit Drachen und Stachelschwein

Das Ferienkino am Morgen findet am Mittwoch, 14. August 2019, um 10.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus statt. Eine abenteuerliche Reise mit Drachen und einem Stachelschwein kann an diesem Tag mit der Familie oder Freunden erlebt werden.

Aufregung bei den Feuerdrachen

Zusammen mit seinen beiden Freunden Oskar, dem vegetarischen Fressdrachen, und Matilda, dem Stachelschwein, will der kleine Drache Kokosnuss seiner Familie beweisen, dass man sich auf ihn verlassen kann, obwohl er noch nicht fliegen kann. Seine Chance: Das wertvolle Feuergras wurde aus seinem Dorf gestohlen und er will dies nun wieder nach Hause bringen.

Auf ihrer abenteuerlichen Reise finden die drei Freunde heraus, dass die Dracheninsel in großer Gefahr schwebt. Mutig und unerschrocken kämpfen sie dagegen. Dieses aufregende Abenteuer um den kleinen Drachen Kokosnuss können Besucher am Mittwoch, 14. August, im Konzert- und Bühnenhaus auf den Kino-Stühlen mitverfolgen.

Der Filmtitel darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Dieser kann beim Stadtmarketing unter der Telefonnummer 02832 122-990 erfragt werden. Wer regelmäßig über das Kinoprogramm informiert werden möchten, kann seine E-Mail-Adresse unter stadtmarketing@kevelaer.de zur Verfügung stellen und verpasst so keinen Termin mehr.

Die Eintrittskarten für die Vorstellungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KoBü-Flimmern“ sind zu einem Kostenbeitrag von 1 Euro für alle Vorstellungen im Vorverkauf beim Service-Center im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, Tel.-Nr. 02832 122-991, oder an der Tageskasse erhältlich.