„Ferienkino am Morgen“ in den Herbstferien

Die Tage werden kühler und das Freibad hat geschlossen – was tun in den Herbstferien? Die Mitarbeiter des Büros „Tourismus & Kultur“ haben zumindest für zwei Tage, für eine Filmlänge, eine Lösung parat: ein „Ferienkino am Morgen“. Hierfür wurde jeweils ein Real- und ein Animationsfilm ausgewählt, der für gute Stimmung unter den Besuchern sorgen wird. Die Kinovorstellungen beginnen jeweils um 10.30 Uhr und finden im Konzert- und Bühnenhaus statt. Ebenfalls können die kleinen Besucher sich auf eine Vorstellung am 27. November freuen. Alle Besucher und Kinder (ab sechs Jahren) werden darum gebeten, beim Eintreten des Gebäudes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser kann während der Vorstellung abgelegt werden.

Wie auch in den Sommerferien können sich die Besucher der Kinovorstellungen neben der Eintrittskarte, einem Getränk und einer Tüte Popcorn auf eine „Wundertüte“ freuen. Jeder der die Sondereintrittskarte „Wundertüte“ kauft, erhält kostenfrei vom Gastronomiebetrieb Torsten Pauli eine Tüte mit Weingummi dazu.

Am Mittwoch, 14. Oktober, geht es im Konzert- und Bühnenhaus rund. Nach dem Abschied von ihrem Besitzer Andy haben die Spielzeuge Cowboy Woody und Astronaut Buzz Lightyear bei dem Mädchen Bonnie ein neues Zuhause gefunden. Woody und Buzz lieben es, Bonnie ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Endlich sind sie angekommen und Woody ist mit seinem neuen Leben vollauf zufrieden. Doch dann bringt Bonnie ein neues Spielzeug ins Kinderzimmer und bringt dadurch alles durcheinander.

Für alle Pferdefans wird es am 21. Oktober interessant. Denn durch einen Zwischenfall werden Mika und ihr Ostwind auf eine harte Probe gestellt. Mikas Großmutter, Sam und Herr Kaan versuchen unterdessen, Gut Kaltenbach am Laufen zu halten, wobei sie Unterstützung von der ehrgeizigen und scheinbar netten Isabell bekommen. Ist es möglich, dass Ostwind und Mika eine weitere Seelenverwandte auf Gut Kaltenbach finden? Und wird Ari es schaffen, Ostwind vor dem skrupellosen Pferdetrainer Thordur Thorvaldsen zu schützen?

Am 27. November findet um 17 Uhr eine Kinovorstellung im Rahmen der Aktion „Kobü-Flimmern“ statt. Auf der Leinwand der Öffentlichen Begegnungsstätte wird ein altbekannter Film zu sehen sein, der dem ein oder anderen ein Lächeln entlocken wird.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Diese können im Bereich „Tourismus & Kultur“ unter der Telefonnummer 02832 122-991 erfragt werden. Informationen über das Kinoprogramm erhalten Interessierte bei Zusendung einer E-Mail an kultur@kevelaer.de.

Die Sondereintrittskarten „Wundertüte“ sind zu einem Kostenbeitrag von 5 Euro für alle Vorstellungen ausschließlich im Vorverkauf im Büro „Tourismus & Kultur“ im Erdgeschoss des Rathauses, Tel.-Nr.: 02832 122-991, erhältlich. Eintrittskarten sind nur begrenzt verfügbar. Wiederholungstäter können ab der zweiten Vorstellung wie gewohnt die Eintrittskarte zu einem Kostenbeitrag von 1 Euro erhalten oder natürlich eine weitere „Wundertüte“ erwerben.