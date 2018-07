Ferienkino ab Dienstag im Bühnenhaus

Bald beginnen wieder die heißgeliebten Sommerferien – die Abende werden länger und wer kennt es nicht, dass in dieser Zeit Langeweile aufkommt. Um dem entgegen zu wirken, hat das Stadtmarketing Kevelaer in der kommenden Woche am Morgen und am Abend verschiedene Unterhaltungen vorbereitet.

Das „Ferienkino am Morgen“ startet jeden Mittwoch in den Sommerferien wie gewohnt um 10.30 Uhr und das „Programmkino“, unter dem Motto „And the Oscar goes to…“, lädt Erwachsene ein, in den ersten zwei Wochen der Ferien jeweils dienstags und donnerstags um 20 Uhr Oscar-Gewinnern und nominierten Filmen zu folgen, die in großen Kinos oder im Fernsehen selten oder gar nicht laufen. Hierbei verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus in einen großen Kinosaal.

Geld, Mode und Liebe

Der erste Filmabend im „Programmkino – And the Oscar goes to …“ am Dienstag, 17. Juli, beginnt mit einem Oscar Gewinner von 2018. Niemand kann Reynolds Woodcock in Sachen Mode und Schneiderkunst das Wasser reichen. Auch Frauen kommen und gehen im Leben des Modemachers, dienen dem überzeugten Junggesellen als Inspiration und leisten ihm Gesellschaft. Bis er Alma kennenlernt.

STIERisches Abenteuer mit Ferdinand

Den Beginn des „Ferienkino am Morgen“ macht am Mittwoch, 18. Juli, der STIERische Ferdinand mit seiner Freundin Nina. Durch einen Irrtum werden die Freunde voneinander getrennt. Nun muss Ferdinand in der Fremde neue Freunde finden, um sich mit deren Hilfe seinen größten Traum zu erfüllen.

Kampf gegen das Weiße Haus

Am Donnerstag, 19. Juli, erleben die Besucher des „Programmkinos“ einen preisgekrönten Krimi, der 2018 mit zwei Oscars nominiert wurde. Katharine „Kay“ Graham, eine Frau an der Spitze des Verlags, hat die renommierte „Washington Post“ herausgebracht. Als Chefredakteur Ben über einen gigantischen Vertuschungsskandal im Weißen Haus berichten will, in den allein vier US-Präsidenten verwickelt sind, riskieren Kay und Ben ihre Karrieren und die Zukunft der Zeitung.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Diese können beim Stadtmarketing unter der Telefonnummer 02832 / 122-988 erfragt werden und sind der Plakatierung im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu entnehmen. Sie können auch Ihre E-Mail Adresse zur Verfügung stellen und das Team des Stadtmarketing informiert Sie regelmäßig über das Kinoprogramm.

Eintrittskarten für die Veranstaltungsreihe „KoBü-Flimmern“ sind zu einem Kostenbeitrag von einem Euro für alle Vorstellungen im Vorverkauf beim Service-Center im Erdgeschoss des Rathauses, unter Tel. 02832-122-150 bis -153 und an der Tageskasse erhältlich.