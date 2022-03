Feriencamp für Kinder und Jugendliche in Kervenheim

In den vergangenen Jahren konnte das beliebte Feriencamp „CASTRA NOVA“ durch die Corona-Pandemie leider nicht stattfinden. Trotz aller Planungen musste es nach 50 Jahren zwei Sommer ohne das Camp der Deutschen Pfadfinderschaft geben. In 2022 stehen die Zeichen gut, dass es möglich ist, das Camp wieder durchzuführen.

Alles werde von den Verantwortlichen derzeit so geplant, dass es einen möglichst großen Schutz für alle Bewohner*innen des Camps gibt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Kleine Bezugsgruppen, Desinfektionsmittel, Masken und eine geringere Belegung der Zelte zählen unter anderem zu den Schutzmaßnahmen. Auch Schnelltests werden in die Planung mit aufgenommen. Diese Maßnahmen bedeuten zwar gleichzeitig einen höheren finanziellen Aufwand, aber „wir haben schon einige Spenden in diesem Bereich bekommen, hoffen aber auf noch etwas mehr“, berichtet Camp-Leiter Michael Krenn.

Kostenloses Angebot für Geflüchtete

Trotz der Pandemie sollen die Kinder und Jugendlichen ihre Ferien im Sommercamp genießen können: Es werden Ausflüge geplant, Spiel-, Bastel- und Bewegungsangebote, Abende am Lagerfeuer, Kochkurse und vieles mehr. Ganz besonders steht auch wieder das Schnuppertauchen mit Clemens Venmans und den „Niederrheintauchern“ auf dem Programm. Dies alles unter den Infektionsschutzbedingungen zu planen, ist keine leichte Aufgabe für die Pfadfinder*innen und Helfer*innen, aber sie sind vorbereitet und voller Hoffnung, dass es dieses Jahr ein Camp geben wird. In der Planung ist zudem, jungen Geflüchteten kostenlos eine Zeit der Unbeschwertheit zu bieten.

Das Camp findet in den ersten fünf Wochen der Sommerferien von NRW in Kervenheim statt. Möglich ist die Teilnahme für 12, 17, 23 oder 34 Tage. Teilnehmen darf jede*r zwischen acht und 16 Jahren. Die Teilnehmenden müssen keine Pfadfinder*innen sein.

Auch für dieses Jahr wird noch Hilfe benötigt. In der Technik, beim Küchenteam, in der Gruppenleitung, Betreuung oder auch in der Programmplanung sind engagierte Leute immer gesucht und herzlich willkommen. Hier gibt es auch die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren für den späteren Arbeitsweg. Für Eltern, die helfen möchten, bieten die Pfadfinder*innen die kostenlose Teilnahme des eigenen Kindes für den Zeitraum der Mitarbeit an.

Anmeldungen und weitere Informationen zum Zeltlager gibt‘s bei Michael Krenn unter Tel. 0171-8362424 oder unter camp@ferienfuerkinder.de. Im Internet unter www.ferienfuerkinder.de stehen ebenso Infos bereit.