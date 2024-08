Ferienaktion des Handwerks

Nach dem Beachvolleyball oder der Shoppingtour einmal kurz beim Infomobil des Handwerks vorbeischauen? Mit der Ferienaktion „Nächster Halt: Ausbildung!“ postiert sich ein zum Beratungscenter mit Berufe-Test-Camp umfunktionierter Bus in den Monaten Juli und August an unterschiedlichen Orten in der Landeshauptstadt, am Niederrhein und im Bergischen.

Neben „Berufsberatung to go“ mit an Bord: sechs Praxisstationen zum Sich-Austesten. Hier kann man sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen: etwa im „Dentallabor“ beim Modellieren eines Zahns, im Maurerhandwerk beim Bau eines römischen Bogens und im Fliesenleger-Gewerk beim Legen eines Fliesenspiegels sowie im Friseurfach beim Haarstyling, ferner im Metallbau und im Backhandwerk.

Das Handwerksmobil macht Station am Samstag, 3. August 2024, ab 11 Uhr auf dem Stadtfest in Kevelaer (Parkplatz am Konzert- und Bühnenhaus, 47623 Kevelaer).

Alle Termine finden sich auch auf der Internetseite der Handwerkskammer: https://www.hwk-duesseldorf.de/handwerksmobil-tour. Mehr Info und Beratung bei Thomas Pohl unter Tel. 0211 8795-603 bzw. per Mail an thomas.pohl@hwk-duesseldorf.de oder bei Nadine Rosenau unter Tel. 0211 8795-607 bzw. per Mail an nadine.rosenau@hwk-duesseldorf.de.