Der Kreis Kleve nimmt in diesem Jahr an den erstmaligen „Ferien-Praktikumswochen NRW“ teil. Dabei haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in den Sommerferien Tagespraktika in Unternehmen zu machen – flexibel, kostenlos und ohne Bewerbungsstress. Die Hospitation ist freiwillig und praxisnah.

„Die Praktikumswoche ist eine unkomplizierte Möglichkeit, die Ferien für die berufliche Orientierung zu nutzen“, sagt Dagmar Wintjens, pädagogische Leitung des Regionalen Bildungsbüros Kreis Kleve. „Und keine Angst: Bei den kurzen Praktika bleibt ausreichend Zeit zur Erholung in den Sommerferien.“

Die Kommunale Koordinierungsstelle „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) des Bildungsbüros koordiniert und unterstützt die „Ferien-Praktikumswoche Kreis Kleve“. Lokale mitwirkende Kooperationspartner sind die Kreishandwerkerschaft Kleve, die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, die Bundesagentur für Arbeit sowie die Unternehmerschaft Niederrhein.

So funktioniert’s

Schülerinnen und Schüler im Alter ab 15 Jahren können teilnehmen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich und findet komplett online statt: Über das „Matchingportal“: www.praktikumswoche.de/kreis-kleve finden die Jugendlichen die Angebote.

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst, an welchen Tagen sie teilnehmen möchten. Sie wählen nach Interesse Berufsfelder anstatt konkreter Unternehmen aus. Dabei entscheiden sie individuell, an wie vielen Tagen sie spannende Praxiserfahrungen sammeln möchten. Jeden Tag können sie ein anderes Unternehmen kennenlernen.

Die komplette Anmeldung dauert nur rund fünf Minuten. Ein Upload von Lebenslauf oder Zeugnissen ist nicht erforderlich. Eigene Besonderheiten können angegeben werden. Die Zusage der Unternehmen aus der Region erfolgt digital.

Unternehmen, auch Kleinunternehmen, haben die Chance, über die Matchingplattform bekannter zu werden und sich während des Praktikums als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Kreisweit nehmen bereits jetzt 36 Unternehmen an der Premiere teil und die Zahl steigt täglich. Erste „Matches“ haben sich bereits gefunden.

Die Zielsetzung

Die Initiatoren im Kreis Kleve und beim Land NRW möchten den Schülerinnen und Schülern neben den Schulpraktika wertvolle Erfahrungen und praxisnahe Einblicke in die Berufswelt ermöglichen.

Die Unternehmen haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, motivierte junge Talente kennenzulernen und sich selbst als attraktiver, moderner Ausbildungsbetrieb vorzustellen.

Ministerpräsident Hendrik Wüst ist Schirmherr der Ferien-Praktikumswochen NRW und wirbt für die Aktion: „Unsere Schülerinnen und Schüler von heute sind die Fachkräfte von morgen. Nordrhein-Westfalen ist ein starkes Industrieland mit großartigen Unternehmen und vielen hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um diese Stärke zu bewahren, brauchen wir qualifizierten Nachwuchs. Schon die Berufsorientierung spielt dabei eine wichtige Rolle. Wer frühzeitig verschiedene Berufe kennenlernt, kann die eigenen Talente entdecken und die richtige Entscheidung für die Zukunft treffen. Die Ferien-Praktikumswochen NRW bieten genau diese Chance.“

Die Aktion ist eine Kooperation des Wirtschaftsministeriums mit dem Schulministerium und dem Arbeitsministerium in enger Abstimmung mit dem Ausbildungskonsens NRW und ergänzt die Landesinitiative KAoA. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Wirtschaftsministeriums im Rahmen der Fachkräfteoffensive NRW. Das Ferienpraktikum findet in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen statt.

Weitere Informationen

Interessierte finden weitere Informationen – sortiert nach Infos für Jugendliche, Eltern, Schulen und Unternehmen – auf www.kreis-kleve.de/kaoa.