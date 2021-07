Ferien im Kevelaerer Mittagstreff

Nach vielen Wochen mit Notbetreuung, Wechselunterricht, Videokonferenzen, Hausaufgaben und ständig neuen Verordnungen stand nun auch im Mittagstreff der Wallfahrtsstadt Kevelaer eine relativ entspannte Ferienbetreuung auf dem Programm.

Nachdem die Wünsche der Kinder gesammelt waren, wurde für die ersten drei Ferienwochen ein Programm angeboten: In der Trampolinhalle im Superfly in Duisburg hatten die Kinder ebenso viel Vergnügen wie beim Stadtspiel, beim Chaosspiel, bei verschiedenen Turnieren und Gesellschaftsspielen oder beim Picknick im Solegarten. Eine Fahrt zum Irrland in Twisteden durfte natürlich auch nicht fehlen.

Für das perfekte Dinner bereiteten die einzelnen Gruppen leckere Speisen zu (Foto) und eine Fahrradtour nach Weeze wurde nach einem Besuch im Tierpark und auf einem Spielplatz mit einem leckeren Eis versüßt.

Ferienkino, Skatepark und Kernies

Gerne besuchten die teilnehmenden Kinder auch das Ferienkino im Konzert- und Bühnenhaus und natürlich wurde auch der neue Skatepark direkt vor der Haustür ausgiebig genutzt. Zum Abschluss der Ferienangebote stand dann noch der Ausflug zu Kernies Familienpark in Kalkar auf dem Programmzettel, wo neben der Wildwasserbahn, der Achterbahn und dem Kettenkarussell natürlich auch die Stationen mit Pommes und Eis gerne genutzt wurden.

Nach den nun anstehenden Betriebsferien öffnet die Einrichtung rechtzeitig zum Schulbeginn am 17. August 2021. Für Kinder, die die weiterführenden Schulen in Kevelaer besuchen, werden dann auch wieder unverbindliche Schnuppertage angeboten, falls eine Anmeldung in der Betreuungseinrichtung in Frage kommt.

Für weitere Informationen oder Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen ab dem 17. August unter folgenden Kontaktdaten wieder zur Verfügung: Tel. 02832-951710 oder mittagstreff@schulen-kevelaer.de.