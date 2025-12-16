Fenster einer Kindertagesstätte beschädigt

Im Zeitraum von Freitag (12. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Montag (15. Dezember 2025), 06:55 Uhr kam es am Altwettener Weg in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster einer Kindertagesstätte und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese wurden durch die Täter durchsucht und diverse Wertgegenstände (u.a. mehrere Tablets sowie Laptops, eine Bohrmaschine sowie eine Fotokamera) entwendet.

Personen, welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter 02823 1080 an die Kripo Goch.