Feierstunde für die SSG Kevelaer

Im Februar 2023 erzielte das Team der Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer 2005 e.V. bereits zum vierten Mal in Folge den Meistertitel in der Bundesliga Luftgewehr (das KB berichtete). Um diesen Erfolg zu feiern, lud Bürgermeister Dr. Dominik Pichler das Team um Spitzenschützin Anna Janshen zu einer Feierstunde ins Kevelaerer Rathaus ein. Zu diesem Anlass verewigte sich das Siegerteam der SSG im Goldenen Buch der Wallfahrtsstadt.

“Das hat es noch nie gegeben”

„Wir freuen uns über die Erfolge des gesamten Teams. Ich saß inzwischen schon mehrfach auf der Zuschauertribüne bei den Wettkämpfen in Kevelaer. Toll, dass diesem spannenden Sport dank der SSG in der Wallfahrtsstadt so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird“, sagte Bürgermeister Pichler. „Ziel war es, wieder ins Finale zu kommen. Mit einem vierten Bundesligatitel in Folge haben wir nicht gerechnet. Das hat es so noch nie gegeben“, blickt Lambert Janshen, Vorsitzender der SSG Kevelaer, zurück.

Bereits zum zweiten Mal verewigten sich die Schützinnen und Schützen der SSG nun im Goldenen Buch der Stadt Kevelaer. Anna Janshen trug sich zum insgesamt vierten Mal ins Goldene Buch ein, unter anderem für ihre Erfolge als Vizeweltmeisterin bei der Junioren-Weltmeisterschaft und der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2017 sowie für die beiden Weltmeistertitel und die Bronzemedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2021. Ihre letzten Erfolge waren unter anderem der Weltcup-Sieg in Rio und Changwon 2022 sowie die Teilnahme am Weltcupfinale in Kairo – dem sogenannten President‘s Cup – bei dem die zehn besten Schützinnen und Schützen der Welt gegeneinander antreten.