Eigentlich wollten sich die Jecken der beiden Ortsteile mit ihren jeweiligen Zügen am Karnevalssonntag auf den Weg machen. Doch Petrus schickte einen so heftigen Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h an den Niederrhein, dass die Verantwortlichen in Abstimmung mit der Stadt und dem Ordnungsamt am Vormittag entschieden, die beiden Züge nicht fahren zu lassen.