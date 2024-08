Feierlichkeiten zu Maria Himmelfahrt

„Das Fest Maria Himmelfahrt gehört im Wallfahrtsjahr in Kevelaer sicher zu den großen Festtagen“, freut sich Pfarrer Stefan Dördelmann auf sein erstes Himmelfahrtsfest als Wallfahrtsrektor in Kevelaer. Die Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde feiert an diesem Festtag zugleich das Patronatsfest der Marienbasilika auf dem Kapellenplatz.

Am Fest selber – Donnerstag, 15. August – feiert der Regionalbischof für den Niederrhein Rolf Lohmann um 10 Uhr ein Pontifikalamt in der Basilika. Um 15 Uhr findet dort auch die Pilgerandacht mit Pilgerpredigt statt.

„Im Anschluss an die Andacht laden wir an den großen Marienfeiertagen üblicherweise zu einem Einzelsegen ein“, berichtet Dr. Bastian Rütten. „Hier sind alle eingeladen, sich den Segen Gottes zusprechen zu lassen. Ob als Einzelperson, Familie oder Freundeskreis“, so der Pastoralreferent.

Die großen Äußeren Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 17. August um 19.30 Uhr. „Die Vigilfeier ist immer ein guter Einstieg in das Fest“, so Bastian Rütten. Gemeinsam mit Pfarrer Sebastian Frye gestaltet er, unter Mitwirkung des Basilikachores unter der Leitung von Chordirektor Dominik Giesen, diese abendliche Lichterfeier in der Basilika. Am Ende der Feier entzünden alle Teilnehmenden ihre Kerzen und es folgt die Lichterprozession durch die Stadt. Diese endet mit einem Nachtsegen am Gnadenbild.

Am Sonntag, 18. August, feiert Weihbischof Dr. Stefan Zekorn das Pontifikalamt um 10 Uhr in der Basilika. Traditionell wird am Ende dieses Gottesdienstes der sogenannte Päpstliche Segen gespendet. Das Pontifikalamt endet mit diesem Segen und der Statio am Gnadenbild. Auch dieses Pontifikalamt wird musikalisch durch den Basilikachor mitgestaltet. An der Orgel musiziert an allen Tagen Basilikaorganist Elmar Lehnen.

Am Nachmittag findet die Pilgerandacht erneut mit einem anschließenden Einzelsegen statt. Der Festtag wird mit einem besonderen Konzert abgeschlossen.

„Um 16.30 Uhr werden bei uns die beiden hochrangigen Künstler Dieter Weitz und Klaus Mertens zu Gast sein“, freut sich Basilikaorganist Elmar Lehnen. Das traditionelle Konzert zu Maria Himmelfahrt ist in diesem Jahr Bestandteil des Orgelfestjahres. Der Bass-Bariton Klaus Mertens wird von den Kritikern für seine unverwechselbare Ausdrucksstärke, sein angenehmes Timbre, sein Textgespür sowie seine überzeugende Art des Musizierens als exzellenter Meister seines Fachs gefeiert. Gemeinsam mit dem Organisten Dieter Weitz wird er an diesem Nachmittag unter anderem Werke von Mendelssohn, Dvorak, Rheinberger und Reger zu Gehör bringen.

Eintrittskarten sind im Onlineshop unter www.wallfahrt-kevelaer, im Ladenlokal Jacobs auf dem Kapellenplatz und an der Abendkasse erhältlich.

„Wir freuen uns auf festliche Tage der Begegnung hier in Kevelaer und laden herzlich ein, diese mitzufeiern“, so Wallfahrtsrektor Stefan Dördelmann.