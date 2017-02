FDP lädt renommierten Stadtentwickler nach Kevelaer ein

Große Veränderungen stehen in der Kevelaerer Innenstadt an – nicht immer sind die Bürger von den bisherigen Vorschlägen begeistert. Um neue Impulse in diese Debatte zu bringen, hat die Kevelaerer FDP den renommierten Stadtentwickler Dr. Hans Hoorn in die Marienstadt eingeladen. In einer offenen Diskussion (s. Infobox) wird er über seine jahrzehntelange Erfahrung in der Stadtplanung referieren und auch konkrete Stellungnahmen zu Kevelaer abgeben.