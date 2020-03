Delft. Wem kämen in Verbindung mit dem schmucken Städtchen in Holland nicht blaue Kacheln, Vasen und Wandteller in den Sinn? Doch wer weiß heute noch, dass sich die blaue Blütezeit der Delfter Keramik buchstäblich auf eine „billige Kopie“ zurückführen lässt? Ausgerechnet chinesisches Porzellan versuchten die Niederländer damals zu imitieren. Und wie so oft steckten handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. In einer spannenden Ausstellung mit dem Titel „Im Glanz des Barock“ präsentiert das Niederrheinische Museum Kevelaer derzeit dieses Thema anhand von Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts.