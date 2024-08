Fast wie das erste Kevelaerer Kurkonzert

Der Auftritt der Seniorenblaskapelle Niederrhein am Sonntag im Solegarten war ein voller Erfolg.

Mit Blick auf das Gradierwerk präsentierten die jung gebliebenen Blasmusiker mit Blick auf das Gradierwerk wogende Walzermusik, peppige Polkas und muntere Märsche. Das zahlreich erschienene Publikum klatschte teils begeistert mit und belohnte die eifrigen Musiker mit Applaus.

Das Wetter spielte auch mit und so wurde der Auftritt der Blaskapelle am Nachmittag für alle ein schönes sommerliches Konzert – das mancher gar schon angesichts der jüngsten Entwicklungen rund um das Gradierwerk als klassisches „Kurkonzert“ im Solegarten St. Jakob bezeichnete. Sogar Stimmen zu einer Errichtung einer „Konzertmuschel“ wurden in dem Zusammenhang laut.