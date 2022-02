Ausstellungseröffnung der heimischen Künstlerin Gabriele Schwarz-Lamche Farbenwelt im Katharinenhaus ausgestellt

Künstlerin Gabriele Schwarz-Lamche an der Bildwand. Foto: GW

Die Künstlerin Gabriele Schwarz-Lamche fühlt sich schon seit vielen Jahren mit dem Katharinenhaus verbunden und möchte mit ihrer Ausstellung zeigen, dass das Leben bunt und voller Farben ist und es auch für Senior*innen wichtig ist, an einer Vernissage teilnehmen zu können, so etwas erleben zu dürfen.

Noch hörte man Gespräche und das Klappern von Geschirr, die von den Senior*innen beliebte Cafeteria-Zeit im Katharinenhaus war im vollen Gang. Monika Behrens, Kulturgeragogin und Betreuungskraft des Seniorenheims, möchte die Besucher*innen begrüßen und da wird es auch schon still.

Behrens stellte Gabriele Schwarz-Lamche vor, freut sich, dass die Künstlerin von ihrer Geburtsstadt Berlin an den Niederrhein fand und hier „Wurzeln geschlagen hat“. „Was für ein Glück, dass sie hier gelandet ist.“ Seit 1991 lebe die in Berlin geborene Künstlerin am Niederrhein in Kapellen. „Diese natürliche Landschaft hier hält sie auf ihren Bildern fest.“ Auch das Meer inspiriere sie auf ihren Reisen, ergänzte die Kulturgeragogin.

Über 50 ältere Menschen applaudierten, viele kennen Schwarz-Lamche nicht nur als Künstlerin. Sie begleitet einige der Bewohner*innen in einer sogenannten „Rolligruppe“, in der in den vergangenen Jahren Cafés besucht wurden mit Rollstühlen, damit die alten Menschen mobiler sind. Schon seit über zehn Jahren hält Schwarz-Lamche dem Haus die Treue, deren Mutter hier gelebt hatte. Auch nach deren Tod engagiere sich die Malerin bis heute ehrenamtlich im Haus, stellt…