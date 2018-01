Kevelaer / Kleve / Pfalzdorf. Die Family-Singers Pfalzdorf freuten sich bei den drei Aufführungen ihres viel beachteten Musicals „Subway-all-ein“ über fast ausverkaufte Hallen in Kevelaer und vollbesetzte Ränge in der Stadthalle Kleve. Nun trafen sich Vertreter von vier sozialen Einrichtungen bei einem „Dankeschön-Fest“ der Family-Singers, um Spendenschecks aus den Türkollekten in Empfang zu nehmen. Über je 700 Euro freuen sich „Café Damaskus“ und „Furniture&more“ vom Evangelischen Kirchenkreis aus Goch, Stiftung Pro Humanität, Haus der Begegnung „Mifgash“, Integrationszentrum „Alte Post“ (Theodor-Brauer-Haus). Für 10 Euro ist ab sofort ein DVD-Mitschnitt des kompletten Musicals käuflich zu erwerben. Kontakt: Petra Hermsen, Tel. Nr. 02823/1697 oder Hans-Peter Bause (hanspeterbause@yahoo.de).