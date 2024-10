Familienzentrum Am Broeckhof informiert

Das Familienzentrum Am Broeckhof in Kevelaer lädt zu zwei Informationsabenden ein, die sowohl für Eltern als auch Großeltern spannende Einblicke und wertvolle Tipps bieten.

Wie können Eltern ihre Kinder im Alltag stärken und schützen? Welche Gefahren gilt es zu vermeiden und wie können Kinder in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden? Diese und weitere wichtige Fragen werden am Mittwoch, 20. November 2024, von 19:30 bis 21:45 Uhr im Familienzentrum Am Broeckhof in Kevelaer besprochen. Die Dozentin Monika Döhmen wird durch den Abend führen und den Teilnehmern hilfreiche Präventionsmaßnahmen näherbringen.

Die Beziehung zwischen Großeltern und Enkeln ist von besonderer Bedeutung und trägt zur Entwicklung der Kinder sowie zur familiären Bindung bei. Wie können Großeltern diese Beziehung bewusst gestalten und welche Rolle spielen sie im Erziehungsalltag? Diese Fragen werden am Donnerstag, 7. November 2024, von 18.30 bis 20 Uhr im Familienzentrum Am Broeckhof behandelt.

Die Dozentin Petra Girmes-Meiners lädt alle Großeltern zu einem Austausch über die Bedürfnisse und Herausforderungen dieser wertvollen Beziehung ein. Anmeldung und weitere Informationen: Anna Lipp, Koordinatorin des Familienzentrums Am Broeckhof, Broeckhof 21,Telefon: 02832-2500, E-Mail: anna.lipp@caritas-geldern.de.