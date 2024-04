Die Wallfahrtsstadt bietet eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten für Klein und Groß. Die neue Broschüre „Familienzeit in der Wallfahrtsstadt Kevelaer“ informiert über die abwechslungsreichen und kinderfreundlichen Angebote in Kevelaer und seinen Ortschaften. „Unsere neue Broschüre richtet sich besonders an Familien mit Kindern und verspricht einiges an Programm“, berichtet Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings und Wirtschaftsförderin.

Erlebnisse für die ganze Familie

Ob Spielplatzrouten, Minigolf, Paddeln auf der Niers oder Kindertheater: In Kevelaer gibt es ganzjährig eine Menge zu erleben. Auf 23 Seiten präsentiert die neue Broschüre Veranstaltungen, Ausflugsziele und vieles mehr. Die Attraktionen sind dabei in unterschiedliche Rubriken aufgeteilt und bieten Familienspaß bei jedem Wetter.

Das Kindermaskottchen „KeveLama“ gibt hilfreiche Tipps und hält weitere Highlights für die Leser parat. Verschiedene QR-Codes verweisen außerdem auf den aktuellen Veranstaltungskalender, den Ticketshop und das Kulturprogramm.

Die neue Broschüre liegt ab sofort kostenfrei zur Mitnahme in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob aus. Sie steht auch als digitaler Download auf der Website www.kevelaer-marketing.de zur Verfügung oder kann telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992 und per E-Mail tourismus@kevelaer.de bestellt werden.