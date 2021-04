Familienunternehmen auf Expansionskurs

„Es war für mich in der Vergangenheit immer wieder beeindruckend, das Unternehmen REDSUN über viele Jahre so schnell wachsen zu sehen. Umso größer ist für mich die Freude, heute erstmals als Landrätin für den Kreis Kleve hier zu Gast sein zu dürfen“ – mit diesen Worten grüßte Silke Gorißen kürzlich die Firmenleitung des 1985 von Ger van Ommeren in den Niederlanden gegründeten Familienunternehmens. Zusammen mit Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, wurde der Landrätin ein Rückblick auf die mehr als 35-jährige Firmengeschichte geboten, die eines besonders herausstelle: Mit dem Umzug nach Kevelaer im Jahr 2001 wuchs die REDSUN Unternehmensgruppe zu einem Unternehmen, das stetig vor Erweiterungen stand und steht.

Betonwerke, Absack-Anlagen und Lagergebäude

Die Mitarbeiterzahl steigerte sich auf heute rund 500, davon 300 in Kevelaer. Mehr als vier Millionen Quadratmeter Gestaltungspflaster verlassen das Werk unweit der Bundesstraße 9 in jedem Jahr. Auf einer Gesamtfläche von 38 Hektar stehen heute vier Betonwerke, Absack-Anlagen und Lagergebäude. Seit jüngstem dominiert außerdem ein Verwaltungsgebäude mit den Schriftzügen „REDSUN“ und „ALUXE“ das Betriebsgelände, auf dem rund 20 werkseigene Lastkraftwagen und unzählige Fremdspediteure die Farben der Marke durchs ganze Land tragen.

Längst hat Ger van Ommeren, der Direktor und Eigentümer der REDSUN Unternehmensgruppe, seine drei Söhne Arjan, Coen und Geert für das Unternehmen begeistert und ihnen leitende Aufgaben übertragen. Mit Jan Steufkens hat ein Leitender Mitarbeiter Prokura erhalten, der vor Jahrzehnten als erster Auszubildender und später als Werkstudent beim noch jungen Unternehmen in der Wallfahrtsstadt seinen Berufsweg startete.

Terrassen, Markisen und Fensterelemente

„Ich kenne REDSUN von der Grundsteinlegung an – und seither wirbt man an der Bundesstraße um weitere Mitarbeiter“, erinnerte sich Hans-Josef Kuypers als Wirtschaftsförderer des Kreises bei seinem Besuch an die vergangenen zwei Jahrzehnte. Auch derzeit sei man wieder auf der Suche nach einer weiteren Gewerbefläche – am liebsten unweit des vorhandenen Standortes. Hier soll der eigenständige Betrieb „ALUXE“ von seinen heute bereits über 100 Mitarbeiter*innen auf 250 wachsen können. Dort fertigt man Aluminium-Lösungen für Terrassen, Markisen, Fensterelemente und Gartenzimmer für Fachhändler*innen in der ganzen Welt. Sohn Geert van Ommeren hat für ALUXE das Ruder in der Hand.

„Das Miteinander, das ich hier bei Ihnen allen erleben darf, es beeindruckt mich tief“, dankte die Landrätin ihren Gastgebern zum Ausklang des Treffens. Die Verbundenheit zu den nahen Sand- und Kiesbetrieben, so gab man Silke Gorißen mit auf den Weg, seien damals wie heute von großer Bedeutung.