Familienspurensuche in Winnekendonk

„Wo ist unsere nächste Station?“ „Komm, wir müssen den weißen Fußspuren am Wegesrand folgen. Das habe ich aus der Spiegelschrift hier entziffern können.“

Am Samstag, 26. Oktober 2024, trafen sich 36 Familien aus Winnekendonk und Kervenheim am frühen Abend zu einer nächtlichen religiösen Spurensuche und hatten dabei eine Menge Spaß. Um 17 Uhr ging es an der Wiese am Pfarrheim in Winnekendonk los.

Alle Teilnehmer erwartete ein abendliches Erlebnis in der Dunkelheit mit vielen Spiel-, Wissens- und Kreativstationen, in dem sie sich mit Kerzenlichtern auf eine Wanderung durch den Ort machten und so spannende Dinge über das Thema „Freundschaft – Jesus unser Freund“ erfuhren.

Nach einem kleinen musikalischen Einstieg an der Wiese am Pfarrheim an der Urbanuskirche erhielten alle Gruppen ihr erstes Rätsel, das sie zu einer der fünf Stationen im Dorf führte.

Mal war es ein Puzzle, ein Rätsel, Spiegelschrift oder ein Rubbelbild, das dann den Hinweis zur nächsten Station gab. An jeder Station gab es Wissenswertes zu hören, etwas zu basteln oder Gelegenheit, gemeinsam zu spielen.

So durchliefen die Kinder vier oder fünf Haltepunkte mit ansprechendem Programm.

Die Kinder und Eltern hörten etwas über die Geschichte des blinden Bartimäus, den Jesus heilte, von der Erzählung, als Jesus seine ersten Jünger am See Genezareth traf oder aber von der Kindersegnung.

Spielstationen für die ganze Familie oder Kreativstationen wie „Freundschaftssteine bemalen“ rundeten das Abendprogramm ab.

Der stimmungsvolle Abschluss mit Brot, Getränken sowie mit Liedern und Gebeten im Schein der Feuerschalen an der Urbanuskirche beendete den schönen, erlebnis- und inhaltsreichen Abend auf sehr schöne Weise.

Der Gemeindeausschuss St. Urbanus Winnekendonk hat sich sehr gefreut, dass 64 Kinder und 53 Erwachsene mit dabei waren und schaut auf eine tolle religiöse Aktion für Kinder und Familien zurück.