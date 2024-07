Familienkonzert im Bühnenhaus

Das große Familienkonzert „Pelemele POP ’N’ ROLL“ steigt am 29. September 2024 um 15 Uhr im Bühnenhaus in Kevelaer. Also Augen auf und Ohren auch für neue Lieblingslieder von dieser verwegenen Band aus Köln.

POP ’N’ ROLL nennen Pelemele ihre wilde Mischung aus Rock, Disco, Hip Hop, Pop, Funk und Ska, mit der sie Klein und Groß regelmäßig zum Ausrasten bringen. Die vier Jungs spielen einfach die Musik, die sie lieben – und sie lieben die Musik, die sie spielen.

Pelemele POP ’N’ ROLL Live-Shows sind berühmt berüchtigt, weil sie sofort zünden und niemanden kalt lassen. Wenn die Stargäste Roboter „Arnold 100“, die Ellafantin, Groovehummel und der Kitzel-Desperado die Bühne entern, gibt es kein Halten mehr. Ob Kleinkind, Großkind, Papa oder Oma: Pelemele-Shows lassen Augen leuchten und Beine tanzen.

Pelemele POP ’N’ ROLL funktioniert erstaunlich gut: einmal eingetaucht in die Pelemele-Welt möchte man nirgendwo anders mehr hin.

Tickets für die Show bekommt man unter www.pelemele.de oder direkt bei „Mutter und Kind“, Peter-Plümpe-Platz 1 in Kevelaer.

Eintrittspreise liegen bei 10 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene. Man kann auch limitierte 4-er Tickets für 40 Euro erwerben.