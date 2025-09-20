Familienfest Kindertagesstätte Marienkäfer

Am Samstag, 20. September, dem Weltkindertag, lädt die Kindertagesstätte Marienkäfer e.V. von 13 bis 17 Uhr zum großen Familienfest ein – und das aus einem besonderen Grund: Der beliebte Abenteuerhügel im Spielgarten muss dringend saniert werden.

Über Jahre hinweg diente er als Piratenschiff, Aussichtsturm und Rutschparadies. Doch das Holz ist morsch – ohne Hilfe droht bald die Sperrung (das KB berichtete). Die Elterninitiative sammelt über ein Crowdfunding der Volksbank an der Niers Spenden – und jede Spende ab 5 Euro wird mit 10 Euro extra unterstützt.

Noch bis zum 21. September kann gespendet werden.

Durch großzügige Sachspenden konnte eine interessante Tombola auf die Beine gestellt werden.

Das Programm lässt kaum Wünsche offen: Tombola, Kinderschminken, Mitmach-Experimente, Kreativbasar – dazu Kaffee, Kuchen und ein internationales Büfett sowie Leckeres vom Grill. Alle Einnahmen kommen dem Abenteuerhügel zugute.

Mehr Infos und Spendenlink: www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/rettet-den-abenteuerhuegel.