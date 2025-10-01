Familienfest der Kindertagestätte Marienkäfer e.V.

Am Weltkindertag erlebte die Kindertagestätte Marienkäfer e.V. einen besonderen Tag – das Familienfest fand bei sommerlichem Wetter im Garten der Einrichtung statt. Wahrscheinlich der letzte Sommertag in diesem Jahr.

Der Anlass war nicht nur ein fröhliches Beisammensein, sondern auch eine Spendenaktion zugunsten des Projekts „Rettet den Abenteuerhügel“.

Der Spielhügel im Garten der Kita, der den Kindern viel Freude bereitet, steht vor der Schließung und muss dringend erneuert werden. Dank der großzügigen Unterstützung der Gäste und zahlreicher Spenderinnen und Spender können nun alle Einnahmen des Festes direkt in das Projekt fließen.

Besonders erfreulich: Auch das Crowdfunding der Volksbank an der Niers, welches parallel lief, war erfolgreich und hat das Spendenziel erreicht. Die Elterninitiative ist stolz auf das Erreichte.

Neben vielen Privatpersonen haben sich auch folgende Firmen großzügig am Crowdfunding beteiligt: (alphabetisch)

Crissfit

Elektro Wehren

Eva van Meegern Yoga

Heimatverein ONS DERP Winnekendonk e.V.

Klein & Nielen Steuerberatungsgesellschaft mbH

Mani UG

Nacke Logistik GmbH

Robin Elsemann Schornsteinfeger

screenmakers GmbH & Co. KG

STB Steuerberatungsgesellschaft mbH

van Meegern Bedachungen GmbH & Co. KG

Volksbank an der Niers

Zahnarztpraxis Dr. Kathrin Sturm & Kollegen

Damit zeigt sich: Viele schaffen gemeinsam Großes.

Der Erfolg der Elterninitiative wurde durch die großzügigen Sachspenden von vorwiegend lokalen Unternehmen gekrönt. Für die große Tombola kamen nahezu 700 Preise zusammen. Das Fest war somit nicht nur ein Fest für die Kinder, sondern auch eine Gemeinschaftsaktion, die Zusammenhalt und Engagement zeigte.

Das Programm bot zahlreiche Attraktionen für die kleinen Besuchenden. Beim Kinderschminken, Entenangeln und bei verschiedenen Experimenten hatten die Kinder viel Spaß.

Selbst Raketen wurden gestartet, was bei den jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen für Begeisterung sorgte.

Währenddessen konnten Eltern und Familien bei Würstchen, einem internationalen Büffet und diversen Kuchen, die von den Eltern der Kita liebevoll zubereitet wurden, im Garten entspannen und den Tag genießen.

Die Vorfreude auf den neuen Spielhügel wächst, denn die Baumaßnahmen könnten bereits im Herbst beginnen.

Das Familienfest hat gezeigt, wie stark die Gemeinschaft hinter dem Projekt steht, und alle sind gespannt auf die neue Spielmöglichkeit für die Kinder.

Dieses gelungene Fest war ein Beweis dafür, wie viel Freude und Unterstützung gemeinsames Engagement bringen kann.

Es bleibt zu hoffen, dass der Abenteuerhügel bald in neuem Glanz erstrahlt und den Kindern noch viele glückliche Stunden beschert. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses schöne Fest möglich gemacht haben.