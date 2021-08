Faltboxen, Geld und Hilfe aus Kevelaer

Helfen, wo es möglich ist – dieses Ziel verfolgen aktuell nicht nur Privatpersonen, auch zahlreiche Unternehmen stellen Aktionen auf die Beine, um die Opfer der Hochwassergebiete zu unterstützen. So hat auch der Spezialist für Mehrweg-Transportsysteme aus Kunststoff ,„WALTHER Faltsysteme” aus Kevelaer, nicht lange gezögert, sondern seinen Plan, für die Flutopfer zu spenden, direkt in die Tat umgesetzt.

Einige Mitarbeitende seien Unterstützungs-Aufrufen gefolgt und hätten direkt vor Ort bei den Aufräumarbeiten mit angepackt, teilte das Unternehmen nun mit. In Absprache mit „Goch hilft e.V.“ und der „Mitlog GmbH“ aus Uedem seien zudem über 1.300 Faltboxen und Stapelbehälter gespendet worden. „Diese werden dringend benötigt, um die Hilfsgüter – unter anderem Hygieneartikel, Kleidung und haltbare Lebensmittel – sowie die privaten Habseligkeiten der Betroffenen sicher zu lagern und zu transportieren“, sagt Thomas Heilen, Prokurist bei WALTHER.

Darüber hinaus haben die Mitarbeitenden eine Sammelbox aufgestellt und über 1.100 Euro Spenden zusammengetragen.

Auch die in diesem Jahr angelegte WALTHER-Spendengutschein-Aktion, bei der alle Mitarbeitenden des Unternehmens jeweils Spendengutscheine über 400 Euro erhielten (das KB berichtete), wurde intensiv genutzt, um die Hilfsorganisationen in den Hochwassergebieten zu unterstützen. In Summe konnten so bereits Geld- und Sachspenden in einem Gesamtwert von über 30.000 Euro gespendet werden.