Falken starten erfolgreich in die neue Saison

Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2025 ging es am Sonntag,18.01.2026, für den RSV „Falke“ Kervenheim-Kevelaer zum ersten Turnier des Jahres, zum ersten Ranglisten-Turnier. Fabian Schmitz, der sein erstes Mal vor Publikum und Kampfgericht gefahren ist, zeigte eine hervorragende Kür und sicherte sich in der Disziplin 1er Kunstradfahren Schüler U15 mit 15,18 Punkten den 2. Platz. Danach gingen beide 4er Einrad Junioren offene Mannschaften an den Start. Die neu besetzten Mannschaften zeigten ihre Kür mit großer Begeisterung und geringen Fehlern. So belegte die 1. Mannschaft in der Besetzung Anna Michalik, Klara Meierzuherde, Tim Schaffers und Kai Schaffers mit 126,19 Punkten den 1. Platz. Die 2. Mannschaft mit den Sportlern Vivien Joosten, Pauline Kopka, Pia Steevens und Fabian Schmitz musste sich der vereinseigenen Konkurrenz geschlagen geben und fuhr auf den 2. Platz mit 20,87 Punkten. Die Falken konnten sich über einen weiteren neuen Start freuen. Azra Yilmazer fuhr ihr erstes Turnier. Sie lieferte sich in ihrer Disziplin 1er Kunstrad Schülerinnen U9 einen guten Kampf gegen ihre Konkurrentinnen und sichert sich einen guten 4. Platz. Den Abschluss des Tages aus Sicht der Falken, machte der 6er Einrad Junioren offen, in der Besetzung Vivien Joosten, Klara Meierzuherde, Pia Steevens, Pauline Kopka, Tim Schaffers und Kai Schaffers, die sechs fuhren ihr Programm gut durch und sicherten sich mit neuer persönlicher Bestleistung den 1. Platz. Dieses Turnier galt für die Mannschaften als Generalprobe für die Bezirksmeisterschaft am 1. Februar in Schiefbahn, wo sich die Mannschaften für die Landesmeisterschaft qualifizieren möchten.