Fakten zur Kommunalwahl 2025

Derzeit werden die Wahlbenachrichtigungen zur Kommunalwahl am 14. September 2025 erstellt und verschickt. Die Kreiswahlleitung empfiehlt allen Wahlberechtigten, dafür Sorge zu tragen, dass die Wahlunterlagen gut zugestellt werden können. Dazu muss der Briefkasten zugänglich und der Name gut sichtbar am Briefkasten angebracht sein.

14.133 Erstwählende

Im Kreis Kleve sind 265.666 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt (Stand: 03.08.2025), darunter 14.133 Erstwählerinnen und Erstwähler, also Personen, die erstmals an der Wahl eines Kreistags teilnehmen.

Bei der Kommunalwahl am 14. September 2025 wird im Kreis Kleve in rund 330 Brief- und Urnenwahlbezirken gewählt. Es werden kreisweit rund 3.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Brief- und Urnenwahlbezirken im Einsatz sein.

In der Wallfahrtsstadt Kevelaer gibt es 23.888 Wahlberechtigte, davon 1.309 Erstwählerinnen und -wähler.

„Ich bedanke mich bei allen, die durch ihren Einsatz zu einem reibungslosen Ablauf der Wahlhandlungen sowie auch der Stimmenzählung beitragen“, so Kreiswahlleiter Christoph Gerwers.