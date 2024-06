Fahrzeug am Fahrbahnrand beschädigt

An der Schloßstraße in Kervenheim kam es am Sonntag, 9. Juni 2024, zwischen 14 und 16:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 56-jährige Besitzerin eines weißen Peugeot 208 hatte den Wagen am Fahrbahnrand der Schloßstraße abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen an der Fahrerseite feststellen.

Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei auch nach einer Zeugin bzw. einem Zeugen, welche einen Zettel an der Windschutzscheibe des weißen Peugeot 208 hinterlassen hatte.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.