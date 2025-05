Fahrradtour zum Kolpingjubiläum

Vom 2. bis zum 3. Mai erlebte die Kolpingsfamilie Kevelaer ein besonderes Jubiläum, zu dem sie mit den Fahrrädern anreiste.

Bei strahlendem Sonnenschein, auch wenn die Temperaturen noch etwas kühl waren, startete eine Gruppe von zehn begeisterten Radfahrerinnen und Radfahrern in Kevelaer. Das Ziel war die Jubiläumsveranstaltung des Kolpingwerks in Köln zum 175. Geburtstag Adolph Kolpings.

Die Tour führte die Gruppe zunächst nach Neuss, bevor sie ihre Fahrt nach Köln fortsetzte. Vor Ort wurde die Reisegruppe durch vier weitere Mitglieder komplettiert. Gemeinsam mit rund 7.000 weiteren Kolpingsfamilienmitgliedern nahmen sie an den vielfältigen Programmpunkten der Jubiläumsfeierlichkeiten teil.

Das Programm startete am Freitagabend im Tanzbrunnen. Nach dem Einzug der rund 180 Banner aus ganz Deutschland boten die verschiedenen Gruppen ein buntes, abwechslungsreiches und professionelles Programm aus Tanzdarbietungen, Akrobatik, Musik, Poetry Slam und Auszügen aus dem Kolping-Musical. Moderiert wurde die Veranstaltung von Yvonne Willicks und Guido Cantz.

Am Samstag stand die Breite Straße komplett im Zeichen Kolpings. Auf der orange-schwarzen Meile wurde den Besucherinnen und Besuchern einiges geboten. Neben diversen Spiel- und Informationsständen zu aktuellen Themen wie Klimawandel, Demokratieerhalt, Rassismus, Krieg und Hunger in der Welt stand vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund. Schnell lernte man andere kennen und kam mit ihnen ins Gespräch.

Ein weiteres Highlight folgte am Abend wiederum im Tanzbrunnen. Dort luden Guildo Horn und die Orthopädischen Strümpfe zu einem Mitsingkonzert für alle Teilnehmenden ein. Nach einem ersten Schauer schwappte dann auch nach kurzer Zeit die Stimmungswelle auf alle über.

Am Sonntagvormittag endete die Jubiläumsveranstaltung mit einem Abschlussgottesdienst am Tanzbrunnen, an dem die Kolpingsfamilie Kevelaer mit einer Bannerabordnung teilnahm.

Die Fahrradtour war nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine schöne Gelegenheit, die Verbundenheit innerhalb der Kolpingsfamilie zu stärken und gemeinsam das Jubiläum zu feiern.

Nach einem ereignisreichen Wochenende führte die Rückfahrt die Gruppe mit einer Zwischenübernachtung in Düsseldorf wieder nach Kevelaer.

Trotz der kühlen Temperaturen war die Stimmung ausgezeichnet, und alle Beteiligten waren sich einig, dass die Tour ein voller Erfolg war.

Das gemeinsame Erlebnis hat die Freude am Engagement für die Gemeinschaft erneut bekräftigt und die Verbundenheit innerhalb der Kolpingsfamilie Kevelaer gestärkt. Ein unvergleichliches Gemeinschaftserlebnis, das sicherlich vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird.