Fahrradfahren für den Klimaschutz

Auch wenn die Innenstadt mit der großen Baustelle auf der Marktstraße und auf dem Peter-Plümpe-Platz sowie der aktuellen Kevelaerer Kirmes für Radfahrer eher einem anspruchsvollen Hindernisparcours gleicht: Die Attraktivität der Fiets in Kevelaer ist ungebrochen. Die einen tun‘s für die Fitness, die anderen erkunden auf entschleunigte Art die Gegend und nicht wenige nutzen das Zweirad mal mit, mal ohne elektrische Unterstützung sogar für den täglichen Weg zur Arbeit. Da dürften insgesamt einige Kilometer zusammenkommen, und so gibt es seit einigen Jahren die Aktion „STADTRADELN“, die solche Kilometer quasi ,sammelt‘. Kein Zweifel: Radfahren ist ,in‘.

Kreisweite Aktion

Am Montag, 26. Mai 2025, startete im Kreis Kleve wieder die Aktion „STADTRADELN“. Bis Sonntag, 15. Juni 2025, nehmen alle 16 Kommunen des Kreises unter dem Motto „Sei smart – steig aufs Rad – gemeinsam für eine gesunde Zukunft“ am STADTRADELN teil und wollen in den drei Wochen wieder so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurücklegen.

12 Tonnen CO2

Dabei zählt jede Strecke, egal ob Arbeits- oder Schulweg, Alltagserledigungen oder der Weg zur nächsten Eisdiele. Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer haben im vergangenen Jahr 318 Radelnde insgesamt 71.665 Kilometer zurückgelegt und 12 Tonnen CO2 vermieden. Schafft man es in diesem Jahr, zusammen noch mehr Kilometer zu fahren?

Wer kann teilnehmen?

Am STADTRADELN für Kevelaer teilnehmen kann, wer im Stadtgebiet wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder einem Kevelaerer Verein angehört. Die Kilometer müssen aber nicht vor Ort geradelt werden. Auch Kilometer, die zum Beispiel im Urlaub oder im Ausland gefahren werden, fließen in die Wertung mit ein.

Um teilzunehmen, meldet man sich unter www.stadtradeln.de/kevelaer an, gründet ein neues Team oder schließt sich einem bereits vorhandenen an.

Wer sich nicht online anmelden kann oder möchte, kann im Rathaus beim Mobilitätsmanager Heinz-Theo Angenvoort die Unterlagen für die Papieranmeldung bekommen.

Nach der Registrierung und mit Beginn des STADTRADELNS in Kevelaer können die gefahrenen Kilometer auf der STADTRADELN-Website oder in der STADTRADELN-App eingetragen und bearbeitet werden. Eine Druckvorlage zum analogen Einreichen wird vor Beginn der Aktion auf der Seite bereitgestellt. Alternativ können die Unterlagen im Rathaus abgeholt werden.

Schulradeln

Das landesweite Schulradeln NRW findet wieder im Rahmen des STADTRADELNs statt. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch Eltern. Bei der Anmeldung einfach das Häkchen für „Schulradeln“ setzen. Mehr Infos: www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw.