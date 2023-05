Fahrradanhänger vor Wohnhaus entwendet

Am Freitag (13. Mai 2023) entwendeten unbekannte Täter zwischen 7.30 und 10 Uhr einen Fahrradanhänger, der vor einem Wohnhaus am Theodor-Heuss-Ring in Kevelaer abgestellt war. Der schwarze Fahrradanhänger der Marke “Blue Bird” war fest an einem Fahrrad montiert und mit zwei Schlössern gesichert. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, melden sich bei der Kripo Goch unter Tel. 02823 1080.