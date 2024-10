Fahrrad und Klima

Fahrradfahren in Kevelaer – ist das ein reines Vergnügen in der Wallfahrtsstadt oder gibt es Dinge, die so gar nicht positiv auffallen? Wie steht es um das Sicherheitsgefühl beim Radfahren? Welchen Eindruck macht der bauliche Zustand der Radwege, der Markierungen und wie brauchbar sind die Ampelschaltungen? Ist das Angebot an Fahrradabstellanlagen und Lademöglichkeiten für den Akku auf der Höhe der Zeit oder vielleicht doch eher „von gestern”?

Der „Fahrradklimatest 2024“ des Allgemeinen deutschen Fahrradclubs (ADFC) bietet eine gute Möglichkeit, das Angebot von allem, was das Radfahren ausmacht, ehrlich zu bewerten. Deutschlandweit entsteht so eine Übersicht über die Attraktivität, aber auch die nach wie vor bestehenden Mängel, die aufgegriffen werden sollten in den Kommunen.

Unter www.fahrradklimatest.de sind Radlerinnen und Radler eingeladen, bis Ende November der eigenen Stadt anonym „ein Zeugnis auszustellen” – je mehr sich beteiligen, desto eindrucksvoller und desto repräsentativer ist die Auswertung. Daher ergeht vom ADFC eine herzliche Enladung zum Mitmachen.