Fahrrad entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch (10. Mai 2023), 17 Uhr, und Donnerstag (11. Mai 2023), 14 Uhr, kam es an der Friedenstraße in Kevelaer zu einem Diebstahl eines Fahrrads. Unbekannte Täter entwendeten ein mehrfarbiges Kleinkraftrad, welches durch ein Lenkradschloss gesichert und vor einer Garage abgestellt war. Der oder die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei Geldern sucht nach Zeugen und bittet darum, sich unter 02831 1250 zu melden.