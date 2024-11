Fahrer schwer verletzt

Am 31.10.2024, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Bosnien-Herzegowina mit seinem VW Golf die Kervenheimer Str. aus Richtung B9 kommend in Richtung Kervenheim. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er im weiteren Verlauf gegen zwei Bäume, wurde wieder über die Fahrbahn geschleudert und kam rechts neben der Fahrbahn im Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kervenheimer Straße in beide Richtungen gesperrt werden.