Fahndung nach Tankbetrug und Kennzeichen Diebstahl

Weeze / Kevelaer (ots) – Am 1. Juli 2017 gegen 1.00 Uhr betankte ein unbekannter Mann ohne zu bezahlen, einen schwarzen Alfa Romeo an einer Tankstelle in Weeze auf der Industriestraße. An dem Fahrzeug befand sich das vordere amtlichen Kennzeichen D-HD1002, welches in Kevelaer an der Dondertstraße von einem VW Transporter entwendet worden war.

Der Täter wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Wer kennt diesen Mann oder sein Fahrzeug?

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.