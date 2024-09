Facettenreich beim Seniorentreffen

Nach der zweimonatigen Sommerpause gab es beim Seniorentreffen „Op Jöck“ im Winnekendonker Pfarrheim eine besondere Überraschung:

Die Laientheaterspielgruppe „Facettenreich“ unter der Leitung von Yvonne Pliska-Holstein sorgte mit einem Theaterauftritt für beste Stimmung. Unter dem Motto „Op Jöck sein – viel unterwegs sein“ präsentierte die Gruppe ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl vorbereitete Sketche als auch improvisierte Szenen umfasste.

Die Darbietungen griffen auf humorvolle Weise die verschiedenen Facetten des Unterwegsseins auf. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren beeindruckt und begeistert von den spontanen Ideen und der Umsetzung, als unter anderem beim Kühlschrankgespräch die grobe Leberwurst mit der Harzer Rolle parlierte, der Günter an der Bar gelassen die unterschiedlichen Frauen empfing oder „Brad Bitte“ einen Brief an die „Clownin Trudilde“ verfasste.

Das Publikum belohnte die Darstellenden am Ende der Darbietung mit einem herzlichen Applaus. „Es war ein wunderbarer Nachmittag, der uns alle zum Lachen gebracht hat“, äußerte sich eine Zuschauerin nach der Vorstellung.