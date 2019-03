Das ist ja richtig heftig am pusten! Ma minne Gott, da kann man ja Angst bekommen, dass einem die verschiedensten Brocken um die Ohren fliegen. Wenn ich dran denke, dass der Rekord in NRW bei 122 km/h gelegen hat, und Issum (also „ beinahe“ Kevelaer) kriegte 111 km/h mit. Ich denke, dass die Feuerwehr hier „satt zu tun“ bekommen hat…