Experimentelles Keramikatelier

.„Versuche in Ton“ ist ein experimenteller Workshop für Erwachsene im Niederrheinischen Museum Kevelaer, in dem die Teilnehmenden selbstständig das Freihandmodellieren und die Glasurmalerei ausprobieren können. Zur Verfügung stehen unterschiedliche Tonmassen und Glasurfarben sowie Keramikteller-Rohlinge.

Zur Inspiration beginnt der Workshop am Samstag, 25. Oktober 2025, um 11 Uhr mit einer Kurzführung durch die aktuelle Sonderausstellung „Kunsthandwerk für den Niederrhein“, in der zahlreiche Keramiken von Grethe Vorfeld-Holtmann und Veronika Vorfeld gezeigt werden.

Anschließend können die Teilnehmenden bis 15 Uhr in der Museumsschule mit Ton, Glasur und Engobe arbeiten. Die Teilnahmegebühr inklusive Material beträgt 25 Euro pro Person.

Anmeldungen nimmt das Museumsteam gerne bis zum 23.Oktober 2025 entgegen, unter 0 28 32 . 95 41 20 oder unter info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.