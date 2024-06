Exklusive Verlosung über das KB

Am 12. und 13. Juli 2024 findet in der Wallfahrtsstadt Kevelaer wieder das beliebte „Heißluft-Ballon-Festival“ statt. Und in diesem Jahr sogar zum 30. Mal. Mit geplanten Ballonstarts, buntem Festivalgelände und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm zieht die Veranstaltung nicht nur Ballönerinnen und Ballöner sowie Modellballöner und -ballönerinnen, sondern auch eine Vielzahl an Besucherinnen und Besuchern in den Solegarten St. Jakob.

Nicht zuletzt durch den bunten Jahrmarkt mit Karussell, Schiffschaukel, Piratenschiff, Bungee-Trampolinen, Hüpfburg, Modelleisenbahn und Co. Das Nachtglühen am Freitagabend ist traditioneller Bestandteil des „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festivals“.

Ein besonderes Erlebnis

Auch hier gibt es für Kinder die Möglichkeit an einem besonderen Erlebnis teilzunehmen. Beim Nachtglühen am Freitag, 12. Juli 2024, werden die Brenner der Heißluft-Ballone wieder zum Mittelpunkt des Abends. Im Takt der Musik bringen die Ballone die dunkle Ballonwiese zum Leuchten. Junge Kevelaerer haben die Möglichkeit, das Spektakel direkt am Geschehen mitzuerleben. Das Kevelaer Marketing verlost exklusiv zusammen mit dem „KeveLama“ als Kindermaskottchen und dem Kevelaerer Blatt für diesen Abend fünf „Glühwürmchen-Plätze“ für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren.

Gewinnen mit dem KB

Hierfür muss lediglich bis zum kommenden Montag, 24.06.24, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion@kevelaerer-blatt.de mit dem Betreff „Glühwürmchen“ gesendet werden. Die E-Mail muss den Namen, das Alter und eine Telefonnummer enthalten. Die „Glühwürmchen“ werden benachrichtigt und melden sich dann um 21.30 Uhr am Infostand des Kevelaer Marketing und werden von dort aus ihrem „Ballon-Paten“ zugeteilt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In diesem Jahr werden die Plätze für die Glühwürmchen ausschließlich verlost. Fünf Plätze können beim Kevelaerer Blatt gewonnen werden und weitere 20 über die Facebook-Seiten „Mein Kevelaer“ und „Kevelaerer-Heißluft-Ballon-Festival“.