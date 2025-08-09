Ex-Fußballprofis trainieren Kinder in Winnekendonk

Die AOK Kreis Kleve-Wesel veranstaltet gemeinsam mit ihren Gesundheitspartnern dem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung, der Fohlen Akademie und dem SV Viktoria Winnekendonk im Sportpark, Sonsbecker Str. 51a, 47626 Kevelaer-Winnekendonk, ein kostenloses Fohlen Fußball-Camp.

Es konnten sich 40 interessierte Kinder und Jugendliche im Alter von 8-15 Jahren anmelden.

Witeczek und Klinkert

Vom 18. August bis 20. August 2025 werden die Trainingseinheiten von Ex-Profis Marcel Witeczek und Michael Klinkert durchgeführt. Beide haben lange erfolgreich für die Borussia in der Fußball-Bundesliga gespielt. Klinkert wurde 1995 Pokalsieger mit Gladbach, Witeczek wechselte zur Borussia, nachdem er zuvor Meister mit Bayern München geworden war (1994 und 1997).

Die AOK Rheinland/Hamburg richtet bereits seit einigen Jahren gemeinsam mit ihren Gesundheitspartnern ein „Fohlen Fußball-Camp“ aus, um Kindern und Jugendlichen Spaß an Sport und Bewegung zu vermitteln – das alles ohne jeden Wettkampfgedanken. Nun geht die Aktion in eine neue Runde. Neben dem Profitraining erhalten die Teilnehmer ein Trikot, Hose, Stutzen und eine Trinkflasche.

Passtechnik, Sportstation und richtige Ernährung

In der Zeit vom 18. August bis zum 20. August 2025 vermitteln die Ex-Profis in Winnekendonkden Kindern und Jugendlichen unter anderem die korrekte Passtechnik, trainieren mit einer Sportstation und zeigen ihnen wie wichtig die Ernährung für Fußballer ist. Mittagsessen und die Getränke sind für alle Kinder und Jugendliche an allen drei Tagen kostenfrei. Das Thema „Umgang Social Media“ wird ebenfalls behandelt.